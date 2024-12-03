Арне Слот рассказал, когда Алисон Бекер вернётся на поле после травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, когда вратарь клуба Алисон Бекер вернётся на поле после травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 7-го тура с «Кристал Пэлас».

«Он приближается к цели. Это может занять ещё несколько дополнительных дней, но он становится всё ближе и ближе, и, как я всегда говорил, конечная фаза реабилитации — это всегда период, когда ты чувствуешь: «Хорошо, он действительно здесь или ему нужно несколько дополнительных дней?» Но он будет в воротах до конца декабря, если всё будет продолжаться так, как сейчас», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Алисон провёл на поле за клуб во всех турнирах восемь матчей.