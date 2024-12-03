Гвардиола объяснил, почему выпустил Ортегу вместо Эдерсона на важный матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение выпустить в стартовом составе на матч 13-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:0) вратаря Штефана Ортегу вместо Эдерсона, являющегося основным голкипером «горожан».

«Мы просто хотели что-то изменить», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в предыдущем матче «Манчестер Сити» с «Фейеноордом» (3:3), который состоялся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, «горожане» пропустили три гола за 15 минут. В той игре в воротах английского клуба играл именно бразильский вратарь.

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