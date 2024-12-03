Гвардиола объяснил, почему выпустил Ортегу вместо Эдерсона на важный матч с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение выпустить в стартовом составе на матч 13-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:0) вратаря Штефана Ортегу вместо Эдерсона, являющегося основным голкипером «горожан».
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12' 2:0 Салах – 78'
«Мы просто хотели что-то изменить», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, в предыдущем матче «Манчестер Сити» с «Фейеноордом» (3:3), который состоялся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, «горожане» пропустили три гола за 15 минут. В той игре в воротах английского клуба играл именно бразильский вратарь.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44' 2:0 Гюндоган – 50' 3:0 Холанд – 53' 3:1 Хадж Мусса – 75' 3:2 Хименес – 82' 3:3 Ганцко – 89'
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