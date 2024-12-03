Гладилин: «Спартаку» не надо препятствовать возможному переходу Угальде в Европу

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном трансфере нападающего красно-белых Манфреда Угальде в европейский клуб.

«Конечно, трансфер Угальде в европейский клуб является возможным. «Спартаку» не надо препятствовать возможному переходу, чтобы Угальде рос. Если будет интерес от ведущих команд хороших чемпионатов, надо его отдавать, но только за хорошие деньги. Не считаю, что уход Угальде будет невосполнимой потерей. В «Спартаке» играло много хороших нападающих, которые приходили и уходили. Клуб найдёт другого игрока», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.