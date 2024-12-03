Гладилин: российский футбол выровнялся — 12 клубов РПЛ могут спокойно обыграть друг друга

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о минувшем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли «Краснодар» со счётом 3:0.

«Конечно, неожиданно, что «Спартак» обыграл «Краснодар» с крупным счётом. Но красно-белые сейчас находятся в лучшем состоянии. Плюс «быки» начали рисковать, когда проигрывали 0:2. Сейчас российский футбол выровнялся — 12 клубов РПЛ могут спокойно обыграть друг друга, нет явного лидера и фаворита», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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