Президент «ПСЖ» отреагировал на информацию об интересе клуба к Салаху

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию об интересе парижского клуба к крайнему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

«Это неправда. Он фантастический и удивительный игрок, но мы никогда не рассматривали его, если честно. Мы знаем, что каждый клуб хотел бы, чтобы Салах выступал за них, но подобная информация не является правдой», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» готов платить Салаху около € 40 млн в год. Благодаря этой сумме, а также бонусам египетский футболист мог бы стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты и самым высокооплачиваемым в Европе.

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