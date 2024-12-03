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Родри: я бы взял его в «Манчестер Сити» прямо сейчас

Родри: я бы взял его в «Манчестер Сити» прямо сейчас
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Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри пошутил, что взял бы с собой в Англию игрока «Атлетик» Бильбао Нико Уильямса.

Родри и Нико Уильямс получили награду от испанской газеты AS за победу с национальной командой на чемпионате Европы — 2024. Однако игрок «Атлетика» не смог приехать на церемонию из-за подготовки к матчу с мадридским «Реалом», который пройдёт 4 декабря.

После церемонии Родри созвонился с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте и Нико Уильямсом, пошутив во время разговора над игроком «Атлетика».

«Прямо сейчас я бы взял его в «Манчестер Сити», без сомнения, чтобы он почувствовал холод Манчестера, ну, это похоже на Бильбао», — приводит слова Родри AS.

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