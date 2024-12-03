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Денис Глушаков отреагировал на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

Денис Глушаков отреагировал на назначение Ари спортивным директором «Торпедо»
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Бывший футболит «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о назначении бразильца Ари на должность спортивного директора московского «Торпедо». Ари, будучи игроком, выступал в РПЛ за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив».

«Знаю Ари как футболиста, но не как менеджера. Посмотрим, как у него получится на должности спортивного директора. «Торпедо» — именитый клуб, с большими традициями.

Я тоже задумывался о менеджерской деятельности. Не зарекаюсь и пока не знаю, где я себя найду. Время покажет, к чему я больше тяготею — тренерство или менеджмент», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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