«Мальорка» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 21:00

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Мальорка» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мальорка» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за 15 матчей. В свою очередь, подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 34 очка в 15 встречах и располагаются на первой строчке.

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