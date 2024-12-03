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«Мальорка» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 21:00

«Мальорка» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 21:00
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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Мальорка» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мальорка» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за 15 матчей. В свою очередь, подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 34 очка в 15 встречах и располагаются на первой строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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