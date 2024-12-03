Желудков предположил, на какое место может рассчитывать «Локомотив» по итогам сезона

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением относительно перспектив «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«В начале сезона я говорил, что «Локомотив» в итоге займёт четвертое или пятое место в таблице. У команды хорошо попёрла молодёжь, Батраков поначалу забивал много мячей и отдавал голевые передачи. А в последнем матче с «Химками» его не было видно на поле. Это молодой пацан, может, после зимнего перерыва ещё наберёт форму.

Если подтянется ЦСКА и «Динамо», то «Локомотив», думаю, будет на четвёртом или пятом месте. А в первой тройке лидеров будут «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 17 туров текущего сезона РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место с 34 очками.