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Валерий Гладилин предположил, почему Ари назначили спортивным директором «Торпедо»

Валерий Гладилин предположил, почему Ари назначили спортивным директором «Торпедо»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о назначении Ари спортивным директором московского «Торпедо». Ари, будучи игроком, выступал в РПЛ за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив».

«У Ари есть знания о российском и бразильском футболе. С этой целью его взяли на должность спортивного директора «Торпедо». А как пойдёт, будет зависеть от него и руководителей клуба. Думаю, задачу по выходу в РПЛ команда должна выполнить своими силами. Назначение Ари — это на перспективу для усиления команды. Ари назначили, чтобы привести бразильцев в клуб после выхода в РПЛ», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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