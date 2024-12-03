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Самый молодой игрок РПЛ назвал своих номинантов на российский Golden Boy

Самый молодой игрок РПЛ назвал своих номинантов на российский Golden Boy
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Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник РПЛ в первой части сезона Арсений Дмитриев назвал российских игроков, которых выдвинул бы на премию Golden Boy.

— Ямаль получил Golden Boy. Кто бы вошёл в твой список номинантов из России прямо сейчас?
— Батраков, есть Пиняев. Мне ещё нравится игра Ивлева из «Факела». Наш Пестряков, конечно, с капитанской повязкой уже выходит (смеётся), надо тоже его отметить. И ещё назову Окишора из «Динамо» — в Кубке неплохо себя показал, — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Дмитриев в этом сезоне сыграл за клуб семь матчей, в которых забил один гол.

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