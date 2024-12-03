«Реал» намерен отказаться от трансфера Александер-Арнольда в январе — The Telegraph

Мадридский «Реал» готов отказаться от попытки приобрести правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в январское трансферное окно, несмотря на тяжёлую травму у Даниэля Карвахаля, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб может запросить у «сливочных» солидную сумму за переход Александер-Арнольда даже при том условии, что его контракт с мерсисайдцами закончится летом 2025 года. Подчёркивается, что в «Ливерпуле» по-прежнему рассчитывают на 26-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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