Кобелев: для меня нонсенс, что о голе Лещука пишут второй день — это ошибка Шелии

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Что касается гола Лещука в ворота «Ахмата», то давайте не будем высасывать его из пальца, ведь это ошибка Шелии. Ничего такого в этом нет. Для меня нонсенс, что об этом голе пишут уже второй день. Каким образом можно придавать этому значение, если это чистая ошибка вратаря? Голкиперы часто ошибаются, не обо всех ошибках мы говорим. А тут говорят, что именно Лещук ударил головой», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Лещук провёл за московское «Динамо» 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч.