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Тимур Гурцкая: Игорь Осинькин не хотел ехать с «Крыльями Советов» на матч с «Зенитом»

Тимур Гурцкая: Игорь Осинькин не хотел ехать с «Крыльями Советов» на матч с «Зенитом»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог покинуть свой пост перед матчем 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Я был на одном мероприятии 29 ноября, где было сказано, что Осинькин даже в Санкт-Петербург мог не поехать. Он по своей воле попросил не ехать с командой на матч с «Зенитом», но его уговорили это не делать, потому что до игры оставалось мало времени.

Игорь Витальевич был в очень тяжёлом эмоциональном состоянии на фоне ситуации в клубе»,— сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По ходу сезона неоднократно появлялась информация о возможной отставке Осинькина из «Крыльев Советов».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. При нём команда в сезоне-2020/2021 вышла в финал Кубка России. На данный момент самарский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков после 17 матчей.

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