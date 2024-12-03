Тимур Гурцкая: Игорь Осинькин не хотел ехать с «Крыльями Советов» на матч с «Зенитом»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог покинуть свой пост перед матчем 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

«Я был на одном мероприятии 29 ноября, где было сказано, что Осинькин даже в Санкт-Петербург мог не поехать. Он по своей воле попросил не ехать с командой на матч с «Зенитом», но его уговорили это не делать, потому что до игры оставалось мало времени.

Игорь Витальевич был в очень тяжёлом эмоциональном состоянии на фоне ситуации в клубе»,— сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

По ходу сезона неоднократно появлялась информация о возможной отставке Осинькина из «Крыльев Советов».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. При нём команда в сезоне-2020/2021 вышла в финал Кубка России. На данный момент самарский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков после 17 матчей.