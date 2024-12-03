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Экс-тренер Батракова высказался о номинации игрока на премию «Первая пятёрка»

Экс-тренер Батракова высказался о номинации игрока на премию «Первая пятёрка»
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Андрей Нагибин, являющийся экс-тренером атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, поделился мнением о номинации игрока на премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Лёша выступил более ярко, чем остальные номинанты на премию «Первая пятёрка». В большинстве своём судят по результативным действиям, а здесь Батраков один из лучших в стране. Мне хотелось бы, чтобы эта награда, если он её получит, не вскружила ему голову. Хочется, чтобы Лёша продолжил в правильном направлении. Он ещё молодой, нужно развиваться», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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