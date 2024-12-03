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17-летний игрок «Акрона» Дмитриев: пытаюсь совмещать футбол и уроки, учёба — это не шутки

17-летний игрок «Акрона» Дмитриев: пытаюсь совмещать футбол и уроки, учёба — это не шутки
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Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник РПЛ в первой части сезона Арсений Дмитриев рассказал о том, как совмещает игру в футбол с учёбой в школе.

«Я в 11-м классе, пытаюсь совмещать учёбу. Бывает, не попадаю на уроки из-за тренировок и выездных игр. Учителя мне скидывают онлайн-домашнее задания, я всё выполняю. Находим общий язык. Скоро, 4-го декабря, у меня итоговое сочинение. Хочу сейчас с репетитором подготовиться, потому что учёба — это не шутки, она играет очень важную роль», — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Дмитриев в этом сезоне провёл за клуб семь матчей, в которых забил один гол. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

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