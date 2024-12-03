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Созин: «Спартак» не хочет директора-иностранца, «Торпедо» берёт Ари. Почему не россиян?

Созин: «Спартак» не хочет директора-иностранца, «Торпедо» берёт Ари. Почему не россиян?
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о назначении экс-футболиста «Спартака» и «Локомотива» Ари на должность спортивного директора «Торпедо».

«Давайте обозначим сразу – я против лимита на легионеров и каких-то искусственных ограничений конкуренции. Мы любим смотреть иностранные фильмы, ценим автомобили из разных стран, потому что мы везде хотим лучшего. Но есть вещи, связанные с иностранцами в нашем футболе, которых я не понимаю.

Вот в «Торпедо» взяли спортивным директором Ари. По каким критериям его выбирали? Разве это известный агент, как тот же Пини Захави, который обладает огромным количеством связей в Европе и готов привезти в «Торпедо» топовых футболистов? Нет. Он привезёт россыпь талантливых бразильцев? Тоже есть сомнения, тем более сейчас у «Торпедо» жёсткий лимит. Я понимаю: Ари – заметный футболист, вызывался в сборную России, играл за топовые клубы. Но при чём тут должность спортивного директора? При этом россияне, которые закончили с футболом, никуда ведь не пропали. У нас есть, условно сейчас говорю, Никита Баженов, Егор Титов, Роман Шишкин… Они явно должны лучше знать российский рынок молодых ребят! Ну не следил ведь Ари в Бразилии за ЮФЛ.

Вторая ситуация – со «Спартаком». Тоже рассматривают на пост спортивного директора лишь иностранцев. Разве они следят за российским рынком? За нашими молодыми игроками? Если вы боитесь, что человек будет как-то с кем-то аффилирован, то возьмите новое в бизнесе для нашего футбола лицо. А так – шансов россиянам-директорам не дают, зато иностранцев на год-полтора выписывают постоянно. С момента ухода Шавло и дважды Попова кто только не приходил и не уходил – толку не было. Но получается, что россиян в директоры «Спартак» категорически не хочет, а «Торпедо» берёт Ари, у которого опыта практически нет. И к всему этому у меня один вопрос – почему не россиян?» — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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