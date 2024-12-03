ФА не будет предъявлять Марку Гехи обвинение за нанесение надписи на капитанскую повязку

ФА решила не предъявлять защитнику английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марку Гехи обвинение за нанесение надписи «Я люблю Иисуса» на радужную капитанскую повязку в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Об этом сообщили Sky Sports.

Тем не менее ФА считает необходимым напомнить игроку, что, согласно правилам игры, «на экипировке не должно быть никаких политических, религиозных или личных лозунгов, заявлений или изображений».

Ранее стало известно, что ФА может наказать игрока «Кристал Пэлас» за размещение религиозной надписи на своей капитанской повязке.