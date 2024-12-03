Хесе: президенту «ПСЖ» больше нравилась моя жена, чем я как футболист

Бывший нападающий «ПСЖ» и мадридского «Реала» Хесе Родригес подверг критике президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи за его отношение к футболистам.

«Со мной там [в «ПСЖ»] очень плохо обращались, и это заставило меня понять, что «Реал» — лучший клуб в мире. Я дебютировал в «ПСЖ», отдав результативную передачу в первой же игре, но потом выбыл на два месяца из-за аппендицита. Когда наступила зима, мне сказали, что я должен уйти. Я сообщил [Унаи] Эмери, насколько обманутым себя почувствовал.

Президент [Нассер Аль-Хелаифи] вообще не хотел меня видеть. Не знаю, может, моя жена ему нравилась больше, чем я [как футболист]. Они не дали никаких объяснений. Можно было много заработать, но отношение было удручающим. Я понял, что «Реал» лучше во всём. Это было похоже на общение с миллиардером, который относится к игрокам как к расходному материалу», — приводит слова Хесе Goal со ссылкой на Mowlihawk.

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