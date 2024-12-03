Максименко — второй вратарь в «Спартаке», проведший 50 «сухих» матчей в чемпионате России

Матч 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) стал 50-й встречей для вратаря «Спартака» Александра Максименко в составе красно-белых, в которой он отыграл «на ноль» в чемпионате России. Об этом информирует телеграм-канал московского клуба.

Максименко является вторым вратарём в истории «Спартака», достигшим отметки в 50 «сухих» матчей в чемпионате России. На первом месте по этому показателю находится экс-голкипер красно-белых Александр Филимонов — 65 игр.

Всего в составе московского клуба 26-летний футболист принял участие в 185 матчах во всех турнирах, в 61 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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