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Андрей Кобелев: со стороны всем видно, что футболисты «Динамо» деградируют

Андрей Кобелев: со стороны всем видно, что футболисты «Динамо» деградируют
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал игру московского «Динамо» в последнее время.

«Нужно задать вопрос тренерскому штабу «Динамо»: что происходит с командой? Видно, что «Динамо» в последнее время играет без должного настроя. Но со стороны вряд ли сможем понять причину этого. Однако всем видно со стороны, что футболисты «Динамо» деградируют. Мне бы хотелось, чтобы зимний перерыв пошёл на пользу команде. Но встаёт много вопросов, ведь пауза три месяца — важно, как команда проведёт подготовку и совершит трансферы», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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