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Газинский: я вижу, что Сперцян готов к отъезду в Европу

Газинский: я вижу, что Сперцян готов к отъезду в Европу
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением относительно готовности одноклубника Эдуарда Сперцяна попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Готов ли Сперцян к переезду в европейский чемпионат? Попробовать себя там можно всегда. Тут вопрос в том: готов ли к этому сам Эдуард. На мой взгляд, по тому, что я вижу, он готов к отъезду в Европу. Сперцян — футболист высокого уровня, что он и показывает на поле. Поэтому думаю, что у него есть все возможности, чтобы играть в Европе», — приводит слова Газинского Legalbet.

Сперцян в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

«Краснодар» после 17 туров чемпионата России занимает второе место с 38 очками.

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