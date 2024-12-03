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Экс-тренер Батракова: не связывал бы последние результаты «Локомотива» с игрой Алексея

Экс-тренер Батракова: не связывал бы последние результаты «Локомотива» с игрой Алексея
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Андрей Нагибин, являющийся экс-тренером атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, не считает, что причиной спада красно-зелёных является игра футболиста. «Локомотив» проиграл последние три матча.

«Не связывал бы последние результаты «Локомотива» с игрой Батракова. У каждой команды есть падения — Гвардиола не может выиграть семь матчей подряд в «Ман Сити». Конечно, «Локо» проиграл несколько ключевых матчей. «Спартаку» по делу, а «Химки» они должны были обыгрывать. Всей команде очень важно преодолеть этот период, найти выход из ситуации. Тогда и Лёша заиграет так же ярко», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 34 очка после 17 матчей.

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