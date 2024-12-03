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Кобелев: ведущие футболисты «Зенита» не настраиваются на игры РПЛ, их нужно отпустить

Кобелев: ведущие футболисты «Зенита» не настраиваются на игры РПЛ, их нужно отпустить
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Не сказал бы, что поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» является сенсацией. Самарцы сейчас находятся в информационной войне, а это не идёт на пользу. Но было видно, что «Крылья» вышли на поле с полной самоотдачей и играли за себя, за того парня и главного тренера.

Мне кажется, «Зенит» в прошедшем матче вышел с недонастроем. Опять возникают проблемы у ведущих футболистов команды, как в прошлом сезоне. Они не должным образом настраиваются на игры чемпионата. Если они не сделают поправки, то их лучше отпустить», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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