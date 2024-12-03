Кобелев: ведущие футболисты «Зенита» не настраиваются на игры РПЛ, их нужно отпустить

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3).

«Не сказал бы, что поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» является сенсацией. Самарцы сейчас находятся в информационной войне, а это не идёт на пользу. Но было видно, что «Крылья» вышли на поле с полной самоотдачей и играли за себя, за того парня и главного тренера.

Мне кажется, «Зенит» в прошедшем матче вышел с недонастроем. Опять возникают проблемы у ведущих футболистов команды, как в прошлом сезоне. Они не должным образом настраиваются на игры чемпионата. Если они не сделают поправки, то их лучше отпустить», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.