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Георгий Джикия оценил игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне

Георгий Джикия оценил игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне
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Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался об игре одноклубника Зелимхана Бакаева в этом сезоне. Оба игрока пополнили состав «Химок» этим летом. Футболисты ранее вместе уже выступали за один клуб — московский «Спартак».

«Как оценю игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне? Думаю, что он может ещё лучше», — приводит слова Джикии Legalbet.

Бакаев в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Химки» после 17 туров РПЛ занимают 13-е место с 16 очками.

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