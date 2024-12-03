Георгий Джикия оценил игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался об игре одноклубника Зелимхана Бакаева в этом сезоне. Оба игрока пополнили состав «Химок» этим летом. Футболисты ранее вместе уже выступали за один клуб — московский «Спартак».

«Как оценю игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне? Думаю, что он может ещё лучше», — приводит слова Джикии Legalbet.

Бакаев в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Химки» после 17 туров РПЛ занимают 13-е место с 16 очками.