«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику сборной Германии

«Манчестер Юнайтед» следит за 26-летним левым защитником сборной Германии и «РБ Лейпциг» Давидом Раумом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, немецкий футболист входит в шорт-лист «красных дьяволов». В стане манкунианцев считают, что Раум подходит для игровой модели главного тренера команды Рубена Аморима.
В нынешнем сезоне Раум принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Самый дорогой трансфер в истории футбола: