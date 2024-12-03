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Гурцкая предположил, в каком случае Пьянич покажет в ЦСКА свой лучший футбол

Гурцкая предположил, в каком случае Пьянич покажет в ЦСКА свой лучший футбол
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Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением относительно идеальной позиции на поле для полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

«Если бы ЦСКА играл с ромбом в центре поля и под Пьяничем был бы опорник, а он выступал бы в качестве одной из двух «восьмёрок», то он сможет раздавать хорошие передачи. По матчу с «Рубином» было видно, что если ему дать спокойно принять мяч, если его страховать, то для такой игры Пьянич полгода-год будет показывать высокий уровень», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности боснийский полузащитник провёл на поле 494 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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