УЕФА оштрафовал польскую «Легию» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Лукашенко

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал варшавскую «Легию» на € 17 500 за оскорбительные баннеры в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко во время матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций с минским «Динамо» (4:0).

На протяжении всего матча польские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес Александра Лукашенко, а также вывесили специальные баннеры, содержащие оскорбления в адрес президента Беларуси. Сотрудникам службы безопасности пришлось потребовать у фанатов убрать баннеры, а диктор стадиона напомнил болельщикам, что политические лозунги во время матча запрещены.

На данный момент варшавская «Легия» занимает второе место в турнирной таблице. Польский клуб набрал 12 очков в четырёх матчах. Минское «Динамо» расположилось на 35-м месте с 0 очков после четырёх туров.