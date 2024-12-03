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УЕФА оштрафовал польскую «Легию» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Лукашенко

УЕФА оштрафовал польскую «Легию» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Лукашенко
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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал варшавскую «Легию» на € 17 500 за оскорбительные баннеры в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко во время матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций с минским «Динамо» (4:0).

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Лукиньяс – 10'     2:0 Гуаль – 51'     3:0 Лукиньяс – 55'     4:0 Гуаль – 59'    

На протяжении всего матча польские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес Александра Лукашенко, а также вывесили специальные баннеры, содержащие оскорбления в адрес президента Беларуси. Сотрудникам службы безопасности пришлось потребовать у фанатов убрать баннеры, а диктор стадиона напомнил болельщикам, что политические лозунги во время матча запрещены.

На данный момент варшавская «Легия» занимает второе место в турнирной таблице. Польский клуб набрал 12 очков в четырёх матчах. Минское «Динамо» расположилось на 35-м месте с 0 очков после четырёх туров.

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