Кобелев: Угальде очень сильно прибавил, это связано с уходом Соболева из «Спартака»

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил прогресс нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Футболист забил шесть голов в последних двух матчах РПЛ и возглавил гонку бомбардиров.

«Угальде очень сильно прибавил. В какой-то мере это связано с тем, что Соболев ушёл из «Спартака» в «Зенит», а также пришёл Барко. Сейчас мы видим у «Спартака» впереди не неповоротливых футболистов, а маленьких и шустрых, которые бегут вперёд на скорости, чего красно-белым не хватало ранее. Из-за этого защитникам соперников становится тяжелее. Сегодня «Спартак» демонстрирует эту скорость», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.