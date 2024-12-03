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Илья Абаев — об Ари: бывший спартаковец и «Торпедо» — звучит так себе

Илья Абаев — об Ари: бывший спартаковец и «Торпедо» — звучит так себе
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Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал назначение Ари, с которым они вместе играли в составе железнодорожников, в московское «Торпедо» на должность спортивного директора.

«Не знаю, получится ли у Ари в «Торпедо» в качестве спортивного директора. Три года он занимался со своим клубом в Бразилии, поэтому какой-то опыт у него есть. Но не знаю, по каким причинам «Торпедо» выбрало именно Ари. Бывший спартаковец и «Торпедо» — звучит так себе (смеётся). Не могу оценить его профессиональные качества, потому что не знаю, какой у него опыт работы. Думаю, «Торпедо» провело более глубокую аналитику и знает его способности. Я пересекался с Ари в «Локомотиве», но видел только футбольные качества, по управленческим сказать тяжело», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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