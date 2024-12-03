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Артета отреагировал на слова Саки, заявившего, что его кумиром является Роналду

Артета отреагировал на слова Саки, заявившего, что его кумиром является Роналду
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слова крайнего нападающего «Арсенала» Букайо Сака, ранее заявившего, что его кумиром в футболе является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Это хороший пример. Вероятно, когда Криштиану [Роналду] только начинал карьеру в «Манчестер Юнайтед», никто не ожидал, что в первые несколько сезонов он сможет добиться так много.

Но опять же, всё дело было в его менталитете, трудовой этике, в том, как он развивал свои навыки, в его взаимопонимании с командой и в том, как он играл в команде, которая способна доминировать», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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