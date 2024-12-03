«Гремио» намерен отпустить Ду Кейроса, арендованного у «Зенита», раньше срока — Globo

«Гремио» намерен отпустить 24-летнего полузащитника Ду Кейроса, арендованного в минувшем феврале у «Зенита» до конца нынешнего года, раньше этого срока. Об этом сообщает Globo Esporte.

Последний раз Ду Кейрос выходил на поле в составе «Гремио» в минувшем августе.

Бразильский полузащитник перешёл в санкт-петербургский клуб из «Коринтианса» летом 2023 года. В составе сине-бело-голубых Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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