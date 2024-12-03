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Голкипер «Химок» Кокарев поделился мнением о Джикии

Голкипер «Химок» Кокарев поделился мнением о Джикии
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Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал о взаимодействии на поле с защитником Георгием Джикией.

«Как наладили коммуникацию в обороне с Джикией? В целом точно также, как и с остальными, подсказываю, когда нужно. Мне комфортно играть с Джикией. Он классный и опытный защитник. Тоже старается помогать и подсказывать в некоторых моментах. Это дорогого стоит», — приводит слова Кокарева Legalbet.

Джикия пополнил состав «Химок» в летнее межсезонье на правах свободного агента. До этого футболист выступал за «Спартак».

Джикия в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

«Химки» после 17 туров РПЛ занимают 13-е место с 16 очками.

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