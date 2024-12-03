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«Бавария» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Германии начнётся в 22:45 мск

«Бавария» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Германии начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Харм Осмерс. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды в этом сезоне встречались один раз. В матче 5-го тура чемпионата Германии была зафиксирована ничья со счётом 1:1. У «Баварии» забил Александар Павлович, в составе «Байера» отличился Роберт Андрих.

Леверкузенский «Байер» является действующим обладателем национального кубка и чемпионом Германии.

Турнирная сетка Кубка Германии
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