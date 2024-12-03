Иван Таранов: не думал, что Ари станет спортивным директором. Это новость!

Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал назначение Ари на должность спортивного директора московского «Торпедо». Таранов и Ари вместе играли в «Краснодаре».

«Интересно, что Ари стал спортивным директором «Торпедо»! Он футбольный человек, который долгий срок провёл в России, имеет российский паспорт и пару слов знает по-русски. Спортивный директор — это такая должность, где нужно знать игроков не только РПЛ, но и остальных дивизионов России. Не знаю, где он был последнее время, поэтому не представляю, как он будет работать на этой должности.

Мы с Ари были в одной команде и на тренировках часто пересекались с основой. Даже не было разговоров о том, что у него суперзадатки, чтобы кого-то спокойно охарактеризовать. Для меня его назначение — новость! Кем-кем, но не думал, что Ари станет спортивным директором. В любом случае хочу пожелать ему удачи. Он хороший, открытый и доброжелательный человек. Ничего плохого о нём не могу сказать», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.