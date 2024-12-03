Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: «Краснодару» не хватает трёх топовых футболистов, которые что-то выигрывали

Кобелев: «Краснодару» не хватает трёх топовых футболистов, которые что-то выигрывали
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев после матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:3) поделился мнением об игре «быков».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Стоит «Краснодару» впервые проиграть за 17 матчей в РПЛ, сразу все об этом говорят. «Краснодар» располагает хорошим и качественным составом, но длина скамейки оставляет желать лучшего. Я уже давно говорю, что команде не хватает двух-трёх топовых футболистов, которые могли бы выйти и усилить игру или произвести ротацию.

По прошедшему матчу мы видели, что физически готовый «Спартак» пытался контролировать мяч, а «Краснодар» очень низко опускался в оборону, а в атаке только один Кордоба, который не может вытаскивать игру за игрой. «Быкам» нужно усиление не футболистами уровня, которые уже есть в составе, а тремя сильными игроками, которые уже что-то выигрывали и у них есть понимание, как добиваться титула. Тогда они будут на что-то претендовать», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кобелев: Угальде очень сильно прибавил, это связано с уходом Соболева из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android