Кобелев: «Краснодару» не хватает трёх топовых футболистов, которые что-то выигрывали

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев после матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:3) поделился мнением об игре «быков».

«Стоит «Краснодару» впервые проиграть за 17 матчей в РПЛ, сразу все об этом говорят. «Краснодар» располагает хорошим и качественным составом, но длина скамейки оставляет желать лучшего. Я уже давно говорю, что команде не хватает двух-трёх топовых футболистов, которые могли бы выйти и усилить игру или произвести ротацию.

По прошедшему матчу мы видели, что физически готовый «Спартак» пытался контролировать мяч, а «Краснодар» очень низко опускался в оборону, а в атаке только один Кордоба, который не может вытаскивать игру за игрой. «Быкам» нужно усиление не футболистами уровня, которые уже есть в составе, а тремя сильными игроками, которые уже что-то выигрывали и у них есть понимание, как добиваться титула. Тогда они будут на что-то претендовать», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.