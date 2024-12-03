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Андрей Кобелев назвал причину плохой игры «Локомотива» в последних матчах

Андрей Кобелев назвал причину плохой игры «Локомотива» в последних матчах
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал плохую игру «Локомотива» в последних матчах.

«Многие говорили, в том числе и я, что спад «Локомотива» связан с нестабильностью молодёжи. После того как команда выдала суперсерию, было понятно, что некоторые молодые игроки, не имеющие уровня игры на протяжении нескольких сезон, будут тормозить, у «Локомотива» начнётся спад. Но, с другой стороны, даже опытные футболисты очень сильно ошибаются. Взять того же Баринова. Не думаю, что кто-то в «Локомотиве» рассчитывал, что они будут бороться за золото или тройку в РПЛ», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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