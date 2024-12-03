«Гремио» объявил о досрочном прекращении аренды Ду Кейроса, принадлежащего «Зениту»

«Гремио» на своём официальном сайте объявил о досрочном прекращении аренды 24-летнего полузащитника Ду Кейроса, принадлежащего «Зениту». Арендное соглашение было рассчитано до 31 декабря 2024 года.

«Гремио» благодарит Ду Кейроса за продемонстрированную им приверженность клубу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написано на сайте бразильского клуба.

Полузащитник перешёл в санкт-петербургский клуб из «Коринтианса» летом 2023 года. В составе сине-бело-голубых Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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