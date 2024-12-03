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Ямаль впервые сыграет в стартовом составе «Барселоны» после травмы лодыжки

Ямаль впервые сыграет в стартовом составе «Барселоны» после травмы лодыжки
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17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль был включён в стартовый состав сине-гранатовых на матч 19-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», который состоится сегодня, 3 декабря. Ямаль впервые выйдет на поле с первых минут после того, как в начале ноября травмировал лодыжку.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1-й тайм
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 12'    

Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

«Мальорка» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за 15 матчей. В свою очередь, подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 34 очка в 15 встречах и располагаются на первой строчке.

Ламин Ямаль Подробнее
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