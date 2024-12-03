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Таранов — о голе Лещука: Игорю надо в ЦСКА, чтобы спасал команду на последних минутах

Таранов — о голе Лещука: Игорю надо в ЦСКА, чтобы спасал команду на последних минутах
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Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Такое случается в футболе, что вратари забивают голы, но не часто. Даже в Лиге чемпионов мы видели, когда вратари забивают на последних минутах, спасая команду. Может, пойдёт новая тенденция, что вратари начнут больше забивать. Надо Лещука в ЦСКА, чтобы спасал команду на последних минутах. Я, конечно же, шучу (смеётся)», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игорь Лещук стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

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