Сёмин: назначение Ари в «Торпедо» — на пользу российскому футболу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении экс-футболиста железнодорожников Ари на пост спортивного директора «Торпедо».

«Только такое назначение, которое сегодня произошло в «Торпедо» — на пользу российскому футболу. Да и вообще футболу. Потому что в футболе должны руководить люди, которые в нём разбираются. Пока таких как Ари мало. В основном это топовые менеджеры. А нужны такие, как Ари. Он хорошо знает футбол, сам великолепно играл. Ари содержит свою команду.

Думаю, что торпедовцы поступили умно, чтобы не было промежуточных людей, которые предлагали бы игроков для команды. Есть бывший игрок, а сегодня — спортивный директор: Ари хорошо знает Бразилию. Для «Торпедо» всё будет значительно дешевле: приглашать латиноамериканцев в команду. Я приветствую такие назначения. Удачи ему!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самые титулованные футбольные клубы России: