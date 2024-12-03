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Саудовские клубы готовы заплатить солидную сумму, чтобы подписать Куртуа — Marca

Саудовские клубы готовы заплатить солидную сумму, чтобы подписать Куртуа — Marca
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Неназванные клубы из Саудовской Аравии готовы заплатить большую сумму, чтобы приобрести 32-летнего вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа к следующему сезону. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Королевском клубе» не хотят отпускать бельгийского голкипера, который, в свою очередь, счастлив в Мадриде и в «Реале». На текущий момент агент Куртуа не ведёт переговоров с другими командами о потенциальном переходе Куртуа.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Тибо Куртуа Подробнее
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