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Камоцци: Пруцев — очень хороший игрок, Станкович должен ему доверять

Камоцци: Пруцев — очень хороший игрок, Станкович должен ему доверять
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Франко Камоцци, являющийся экс-советником бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре полузащитника красно-белых Данила Пруцева в нынешнем сезоне.

«Пруцев — очень хороший игрок, для меня немного странно, что он играет так мало сейчас. Надеюсь, Станкович будет доверять ему больше», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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