Синицын — о спаде «Краснодара»: посмотрите, что творится с «Реалом» и «Манчестер Сити»

Бывший вратарь российского футбольного клуба «Краснодар» Андрей Синицын прокомментировал спад «быков» перед зимней паузой.

«Первое и сразу крупное поражение «Краснодара» в этом сезоне РПЛ. Я ожидал голов, но не думал, что будет три и в одну сторону. Это поражение является неожиданным для меня. «Краснодар» имеет небольшой спад перед зимней паузой. Но он не носит критический характер. Как была тройка-четвёрка, которая борется за пьедестал, так всё и осталось. Только чуть-чуть приблизились другие претенденты. Самое важное — не вешать нос, отработать время до перерыва и готовиться к весне, которая будет решающей.

Сложно сказать, с чем связан спад «Краснодара». «Химки» здорово проводят концовку осенней части, а в Кубке России для меня вообще необъяснимо, как можно было пропустить три мяча от «Тюмени». Самое сложное, что может быть — провести сезон очень ровно. Посмотрите, что творится с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», которые являются командами номер один в мире. У всех бывают спады из-за разных причин. Нужно искать проблему не на стороне, а внутри команды», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.