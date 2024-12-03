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Александр Канищев: сложно назвать забитый мяч Лещука голом, это больше ляп Шелии

Александр Канищев: сложно назвать забитый мяч Лещука голом, это больше ляп Шелии
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о голе вратаря «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в очном матче команд в 17-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1). Напомним, голкипер бело-голубых отметился забитым мячом на 90+5-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Что касается гола Лещука в ворота «Ахмата», не он забил, а так просто сложилось. Это сложно назвать забитым мячом, это больше ляп вратаря «Ахмата» Шелии. У Шелии ещё голевая в этом сезоне. Получается, вратари лучше играют в атаке, чем занимаются своими непосредственными задачами. Это один большой казус», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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