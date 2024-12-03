Александр Канищев: сложно назвать забитый мяч Лещука голом, это больше ляп Шелии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о голе вратаря «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в очном матче команд в 17-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1). Напомним, голкипер бело-голубых отметился забитым мячом на 90+5-й минуте.

«Что касается гола Лещука в ворота «Ахмата», не он забил, а так просто сложилось. Это сложно назвать забитым мячом, это больше ляп вратаря «Ахмата» Шелии. У Шелии ещё голевая в этом сезоне. Получается, вратари лучше играют в атаке, чем занимаются своими непосредственными задачами. Это один большой казус», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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