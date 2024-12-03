Ромащенко: весной мы увидим ЦСКА, исповедующий другую систему игры

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко поделился мнением об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.

«В средней линии у армейцев собраны качественные игроки, но «наконечника» явно не хватает: Гуарирапа пока никак не может найти себя в новой команде, а одному Мусаеву сложно. А ещё мне кажется, что для Марко Николича не слишком характерна привычная для ЦСКА схема в пять защитников или «3-4-3» — проще говоря, это не схема Николича, не его футбол. И мы это видели на примере «Локомотива». Пока у Николича было слишком мало времени на резкую перестройку, ведь это всегда чревато проблемами. Думаю, он ждёт зимней паузы, и я убеждён в том, что весной мы увидим ЦСКА, исповедующий другую систему игры. Я думаю, в схеме с четырьмя защитниками армейцы могут демонстрировать более эффективный футбол», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича набрала 28 очков и на текущий момент занимает шестое место. В следующем туре красно-синие встретятся с воронежским «Факелом». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Николич был назначен на должность главного тренера ЦСКА минувшим летом. С 2020 по 2021 год сербский специалист возглавлял московский «Локомотив».

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