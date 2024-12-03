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Александр Канищев: победа «Крыльев» над «Зенитом» интересна, это было похоже на футбол

Александр Канищев: победа «Крыльев» над «Зенитом» интересна, это было похоже на футбол
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Крыльями Советов» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» является сенсацией. Но мало команд, которые приезжают в Санкт-Петербург и играют в острый футбол. Обычно все клубы ставят «автобус», даже команды более высокого уровня в таблице. А «крылышки» сыграли дерзко, но им сопутствовала удача, потому что все удары стали голами. Но это хотя бы интересно, ведь это было похоже на футбол. А то приезжают другие команды, поднимают лапы вверх и не оказывают никакого сопротивления. Хотя «Крылья» весь второй тайм охраняли свои ворота и еле унесли ноги.

Не думаю, что коррупционный скандал вокруг «Крыльев Советов» как-то повлиял на игру команды. Это чиновничьи разборки. Думаю, что тяжёлое положение в таблице замотивировало игроков, ведь им нужно вылезать оттуда. У самарцев хорошая команда и тренер», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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