Александр Канищев: победа «Крыльев» над «Зенитом» интересна, это было похоже на футбол

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Крыльями Советов» (3:2).

«Поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» является сенсацией. Но мало команд, которые приезжают в Санкт-Петербург и играют в острый футбол. Обычно все клубы ставят «автобус», даже команды более высокого уровня в таблице. А «крылышки» сыграли дерзко, но им сопутствовала удача, потому что все удары стали голами. Но это хотя бы интересно, ведь это было похоже на футбол. А то приезжают другие команды, поднимают лапы вверх и не оказывают никакого сопротивления. Хотя «Крылья» весь второй тайм охраняли свои ворота и еле унесли ноги.

Не думаю, что коррупционный скандал вокруг «Крыльев Советов» как-то повлиял на игру команды. Это чиновничьи разборки. Думаю, что тяжёлое положение в таблице замотивировало игроков, ведь им нужно вылезать оттуда. У самарцев хорошая команда и тренер», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.