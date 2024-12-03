«Сабах» с Березуцким обыграл «Туран» Бердыева и вышел в 1/4 финала Кубка Азербайджана

Завершился матч 1/8 финала Кубка Азербайджана, в котором встречались «Сабах», который возглавляет российский тренер Василий Березуцкий, и «Туран», где главным тренером работает Курбан Бердыев. «Сабах» одержал победу со счётом 2:2, 3:1 пен.

Василий Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября. Контракт специалиста с азербайджанским клубом рассчитан на 2,5 года.

«Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Команда набрала 22 очка за 15 матчей. «Туран» располагается на третьей строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Карабах», у которого 37 очков.