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«Его можно понять». Радимов — о скандальных словах Гончаренко в адрес судьи Бобровского

«Его можно понять». Радимов — о скандальных словах Гончаренко в адрес судьи Бобровского
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно поступка главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко, который после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:0) обратился к главному арбитру встречи Яну Бобровскому, сказав ему: «Ян, тебе недолго осталось».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 73'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Давайте попробуем трактовать эту историю. Понятно, что угроза была и Гончаренко пытался как‑то уколоть судью после того, что он натворил, хотя ошибки скорее были в пользу «Пари НН». Да, он перегнул палку, но понять его можно. Со слов Гончаренко, боковой [судья] пытался нахамить одному из игроков его команды, он мог встать на защиту. Другое дело, ты являешься главным тренером, а трактовать можно как угодно», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков и на текущий момент занимает 12-е место. В следующем туре «Пари НН» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени. Гончаренко был назначен на должность главного тренера нижегородской команды 9 октября нынешнего года.

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