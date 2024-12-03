Александр Канищев: с самого начала говорил, что трансфер Соболева в «Зенит» — ошибка

Бывший футболист Александр Канищев оценил трансфер нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Спартака».

«Я с самого начала говорил, что трансфер Соболева в «Зенит» — ошибка. Это не игрок «Зенита» — он не подходит ни по стилю, ни по мастерству», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Соболев перешёл в санкт-петербургский «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 10 млн по версии Transfermarkt.

В текущем сезоне Соболев провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.